تعرف على القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يترقب عشاق محبي الكرة المصرية والإفريقية في كل مكان، نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي سيجمع بين الأهلي والزمالك.





وكان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على فريق الوداد المغربي، بخمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.





بينما تأهل الزمالك على حساب نظيره فريق الرجاء المغربي، بأربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.





وضرب الأهلي والزمالك موعدًا في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي سيقام يوم الجمعة المقبلة، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





وسيتم إذاعة اللقاء عبر قناة تايم سبورتس الأرضي، ويعلق عليها مدحت شلبي، بالإضافة إلى إذاعته عبر قناتي beIN Sports HD 1، وbeIN Sports HD 7، ويعلق عليها التونسي عصام الشوالي.



