خالد أبو بكر: التحالف المصري السعودي الإماراتي "لم يخب يومًا".. و 30 يونيو استقلت بقرار القاهرة



وأكد:"فعلنا ذلك فى 30 يونيو حينما قام الشعب المصري بثورته، وحدد قواعد أساسية للتعامل، وبالتالى نحن نعلم تماما كيف يمكن التعامل مع هذه الإدارة الجديدة في البيت الأبيض، وهناك ثوابت مصرية أصيلة واضحة تتعلق باستقلال القرار المصري وعدم السماح بالتدخل فى الشئون الداخلية، وبالتالى إذا أتي جو بايدين أو أتي غيره عليه أن يذاكر ويعي تماما الوضع المصري الجديد بعد ثورة 30 يونيو".



وأضاف "أبو بكر" أن كل دولة من الدول العربي بحاجة لمراجعة ما لديها لتعطى صورة واضحة عن استقلالها تمامًا في مواجهة الإدارة الأمريكية.



كما أكد المحامي الدولي أن التحالف المصري السعودي الإماراتي لم يخيب يومًا، ومذكرات الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأخيرة أكدت التنسيق الدائم بين مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات، وهذا التحالف مفتوح ويراه العالم تمامًا، وحديث زعمائه يصل للمجتمع الأوروبي والأمريكيى، وعلى بايدن وإدارة معرفة كيفية مخاطبة الزعماء العرب.

أكد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، أن التحالف المصري السعودي الإماراتي لم يخيب يومًا، وثورة 30 يونيو حددت قواعد لتعامل الدول مع مصر وجعلت القرار المصري مستقل.وقال خالد أبو بكر، خلال حواره بالبرنامج الكويتي "ديوان الملا" إنه على كل دولة من الدول العربية، أن تراجع نفسها كي تفرض استقلالها على الإدارة الأمريكية المقبلة.