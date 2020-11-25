هالة السعيد: جائزة التميز الحكومي العربية تقديرًا للدولة المصرية وجهودها في مجال التخطيط (فيديو)

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أعربت الدكتور هالة سعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها بحصولها على جائزة التميز الحكومي العربية، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة تأتي تقديرًا للدولة المصرية وجهودها في مجال التخطيط.



وقالت "هالة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء إن سيدة تفوز بهذه الجائزة يعكس التقدير الكبير للمرأة المصرية والدعم السياسي الغير مسبوق من القيادة السياسية التي جعلتها تقود ملفات لم تكن مطروحة من قبل.



وأشارت إلى أن هناك معايير دولية وحيادية يتم بناء عليها اختيار الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربية، موضحة أن هناك 5000 آلاف شخصًا تقدموا لنيل هذه الجائزة، مشيدة بدور دولة الإمارات العربية المتحدة لخبراتها وحياديتها في عملية اختيار الفائزين.



وأضافت أن محافظ بورسعيد فاز بجائزة أفضل محافظ لمجهوداته في محافظة بورسعيد، وكذلك فازت نهي أحمد السيد بجائزة أفضل موظفة حكومية، وجائزة أفضل مشروع بنية تحتية، مستطردة "كان من المفترض أن يكون هذا الإعلان في حفل ولكن لجأت الإمارات إلى حفل افتراضي بسبب تداعيات فيروس كورونا، وكل الشكر لدولة الإمارات على هذا الاختيار".



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وجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الدول العربية، لتقديرها



وأضافت هالة السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن فوزها كأفضل وزيرة في العالم العربي ضمن جائزة التميز الحكومي التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ليس تقدير لشخصها، وإنما تقدير لجهود الدولة في مجال التطوير الحكومي وخطط التنمية السريعة التي تقوم بها مصر.



وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنها تمثل شخص الحكومة المصرية، واختيارها تقدير لدور المرأة المصرية، مشددة على أنه لولا الدعم السياسي الغير مسبوق للملفات التي تتولها المرأة بالحكومة المصرية لما تمكنت من الفوز بهذه الجائزة.



وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، اليوم الأربعاء، فوز هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، كأفضل وزيرة في العالم العربي، ضمن جائزة التميز الحكومي التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية.



وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريده عبر "تويتر": "أبارك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربي.. التطوير الحكومي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يحقق قفزات مدروسة".