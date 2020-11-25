خبير عسكري: مصر تمثل القوة الضاربة لمعسكر الاعتدال العربي

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اشاد الخبير العسكري العميد سمير راغب، بالتدريبات المشتركة التي تنفذها مصر مع عدد من الدولة العربية الشقيقة تحت اسم"سيف العرب"، مشيرًا إلي تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول التوازن الذي يحدثه الجيش المصري في منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف الخبير العسكري خلال لقائه قناة الغد، أن مصر أصبحت تمثل القوة الضاربة لمعسكر الاعتدال العربي، موضحًا أن لقاء الرئيس السيسي بوزير الدفاع وقائد القوات الجوية يأتي تزامنا مع التزامات تدريبية قامت بها القوات الجوية فيما يتعلق بـ”نسور النيل” في قاعدة مروي بالسودان.



وأوضح الخبير العسكري، أن القوات الجوية والبحرية تمثل الذراع الطويله لمصر، والتي حققت الاتزان فيما يتعلق بمواجهة التهديدات في شرق المتوسط أو في ليبيا.



وأنهى الخبير العسكري حديثه بأن مصر عندما ترفع الكفاءة القتالية لقواتها المسلحة فهذا يأتي لمنع الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.



وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد، اليوم الأربعاء، أن قدرة القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي في المنطقة، موجها بالاستمرار في الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لحماية أمن مصر القومي.



وتجدر الإشارة إلى أن رؤساء أركان الدول العربية شهدوا، اليوم الأربعاء، المرحلة الرئيسية للتدريب"سيف العرب" والذى نفذته عناصر من القوات المسلحة لكلًا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين والأردن والسودان، وذلك بقاعدة محمد نجيب العسكرية.



