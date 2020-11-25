8 مواجهات قوية بالجولة الأولى لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني

ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة الأولى :



1- الشرقيه للدخان مع بنى سويف



يحل فريق بنى سويف بقيادة أيمن المزين ضيفاً ثقيلاً على فريق الشرقيه للدخان الصاعد من القسم الثالث بقيادة علاء إبراهيم في لقاء هام للفريقان ، بحثا عن الفوز الأول.

2- الألومنيوم مع الفيوم

على استاد الألومنيوم يخوض فريق الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف لقاء صعب مع فريق الفيوم بقيادة أحمد بكرى .

3- تليفونات بني سويف مع الإعلاميين

يشهد ملعب الاسيوطى إقامة مباراة تليفونات بني سويف مع فريق الإعلاميين بقيادة ياسر الكناني.

4- بترول أسيوط مع كيما أسوان

يخوض فريق البترول بقيادة كرم جابر مواجهه صعبه نظيره فريق كيما أسوان الصاعد من القسم الثالث بقيادة عادل لحمه .

5- شبان قنا مع أسمنت أسيوط

على ملعب الشبان يلتقي فريق شبان قنا بقيادة كمال الزين في لقاء صعب مع فريق أسمنت أسيوط الصاعد من القسم الثالث بقيادة هيسم صالح

6- مركز شباب سمسطا مع طهطا

يلتقي فريق مركز شباب سمسطا بقيادة على حسن رمضان مع فريق طهطا بقيادة مصطفى حكيم بملعب سمسطا، في مواجهه ليست بالسهلة لاصحاب الديار

7- سوهاج مع ديروط

يحتضن ملعب سوهاج لقاء سوهاج بقيادة أحمد خلف بيبو مع فريق ديروط بقيادة محمد صديق في مواجهه محفوفه بالمخاطر

8- المنيا مع قنا

يلعب فريق المنيا بقيادة شديد قناوي مع فريق قنا الصاعد من القسم الثالث بقيادة محمود إبراهيم.

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بإقامة 8 مواجهات قوية ومرتقبة.