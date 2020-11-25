8 مواجهات قوية بالجولة الأولى لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بإقامة 8 مواجهات قوية ومرتقبة.

ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة الأولى :

1- الشرقيه للدخان مع بنى سويف

يحل فريق بنى سويف بقيادة أيمن المزين ضيفاً ثقيلاً على فريق الشرقيه للدخان الصاعد من القسم الثالث بقيادة علاء إبراهيم في لقاء هام للفريقان ، بحثا عن الفوز الأول.
2- الألومنيوم مع الفيوم
على استاد الألومنيوم يخوض فريق الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف لقاء صعب مع فريق الفيوم بقيادة أحمد بكرى .
3- تليفونات بني سويف مع الإعلاميين
يشهد ملعب الاسيوطى إقامة مباراة تليفونات بني سويف مع فريق الإعلاميين بقيادة ياسر الكناني.
4- بترول أسيوط مع كيما أسوان
 يخوض فريق البترول بقيادة كرم جابر مواجهه صعبه نظيره فريق كيما أسوان الصاعد من القسم الثالث بقيادة عادل لحمه .
5- شبان قنا مع أسمنت أسيوط
على ملعب الشبان يلتقي فريق شبان قنا بقيادة كمال الزين في لقاء صعب مع فريق أسمنت أسيوط الصاعد من القسم الثالث بقيادة هيسم صالح
6- مركز شباب سمسطا مع طهطا
 يلتقي فريق مركز شباب سمسطا بقيادة على حسن رمضان مع فريق طهطا بقيادة مصطفى حكيم بملعب سمسطا، في مواجهه ليست بالسهلة لاصحاب الديار
7- سوهاج مع ديروط
يحتضن ملعب سوهاج لقاء سوهاج بقيادة أحمد خلف بيبو مع فريق ديروط بقيادة محمد صديق في مواجهه محفوفه بالمخاطر
8- المنيا مع قنا
يلعب فريق المنيا بقيادة شديد قناوي مع فريق قنا الصاعد من القسم الثالث بقيادة محمود إبراهيم.

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