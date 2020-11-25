رد رسمي من الشباب والرياضة بشأن توزيع تذاكر أو دعوات للنهائى الأفريقي

تنفى وزارة الشباب والرياضه قطعيا جميع ما تداولته بعض وسائل الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود تذاكر أو دعوات بالوزارة يتم توزيعها على الجماهير لحضور مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك والتى ستقام يوم الجمعه القادم ،علي ستاد القاهرة الدولي ،حيث أن المباراة ستقام بدون جماهير حسب قرارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم وفى ضوء الالتزام بالاجراءات الاحترازية والضوابط الصحية لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وتؤكد الوزارة أن تنظيم هذا الحدث الهام يخص بالأساس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، علما بأن الوزارة على تواصل مع جميع الجهات المعنية بتنظيم هذا الحدث الإفريقي التاريخي لضمان خروجه بالشكل اللائق والمشرف وبما يتناسب مع سمعة وريادة المنظومة الرياضية المصريه على مستوى القارة الأفريقية .

وتهيب وزارة الشباب والرياضة بالجميع تحرى الدقه وعدم نشر أخبار مغلوطه خاصة فى ضوء حرص الوزارة وجميع أطراف المنظومة الرياضية المصريه على تهيئة الأجواء المناسبة لهذا الحدث الرياضى الهام وهو ما تجلي فى المبادرة التى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام تحت شعار...مصر أولا ...لا للتعصب.