نوال الكويتية تعرب عن الاشتياق للمحبوب في أحدث إصداراتها

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


عبّرت الفنانة ​نوال الكويتية​ عن إشتياقها لمحبيها، عبر طرحها أغنيتها الجديدة "​كان ياما كان​"، في قناتها الرسمية على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات ​شموخ العقلا​ (العالية)، ألحان ​ياسر بو علي​، توزيع ​هشام السكران​، هندسة صوت منتظر، إيقاع إبراهيم حسن، ومكس ​جاسم محمد​.

وعلّقت نوال على الأغنية في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، متوجهة الى محبيها قائلة: "اشتقت اغني لكم".

وكانت نوال قد إحتفلت يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر بعيد ميلادها، وبهذه المناسبة تصدر وسم "ميلاد نوال الكويتية" الترند على موقع التواصل الاجتماعي، وتلقّت العديد من المعايدات من محبيها ومن نجوم الفن، منهم أصالة وأحلام وعبد المجيد عبد الله.

أخبار تهمك

نجم الزمالك يتلقي عرضًا مغريًا

منذ نصف ساعة

الأهلي يستبعد نجميه في الموسم المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

كريستيانو رونالدو يودع مارادونا بهذه الكلمات

منذ ساعة و نصف

بعد إصابة جمعة وأوباما.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك النهائي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ نصف ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة تخطيط الأهلي تتمسك برحيل "المنبوذ"

منذ ساعتين

عاجل - إصابة 3 من نجوم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 13 ساعة

في غياب ديانج وسليمان.. موسيماني يحدد تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يجهز رامي ربيعة بديلًا لثنائي الوسط في موقعة الزمالك

منذ ساعة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

06:51 م

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

07:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»