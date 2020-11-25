اتحاد بسيون يتعاقد مع محمد علي وجعفر استعداداً للقسم الثالث

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حصل الفريق الكروي الأول بنادي اتحاد بسيون على توقيع الثنائي محمد علي ظهير أيمن فريقا كوم حمادة وميت خاقان ومحمد جعفر ظهير أيمن فريقا غزل شبين والاتصالات استعداداً للموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثالث 2020-2021.

وقام اللاعبان بالتوقيع لإتحاد بسيون في حضور الجهاز الفني، ومجلس الإدارة، وذلك لمدة موسمين في صفقتي إنتقال حر.

ويستعد اتحاد بسيون لخوض مباريات الموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

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