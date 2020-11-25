أول تعليق من وليد سليمان بعد تأكد غيابه عن نهائي القرن

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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علق وليد سليمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على غيابه عن مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وتأكد غياب سليمان عن المباراة المرتقبة، بعدما أثبتت التحاليل التي أجراها صباح اليوم مع الفريق، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

وكتب سليمان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تعلمنا وتربينا علي حقيقة ثابته  "الأهلي بمن حضر ".. نعم الأهلي ينتصر بروحه  لا باسماء لاعبيه".

 

وتابع: "زملائي في الفريق قلبي معكم .. كنت اتمني ان اكون بينكم مقاتلا من اجل تحقيق حلم جماهيرنا العظيمة .. ولكن كلي وكل جماهير الأهلي ثقتنا فيكم بلا حدود".

 

واختتم: "العبوا من اجل نادينا .. دعوا النسر الاحمر يحلق من جديد في سماء افريقيا .. ويتجه نحو العالمية ، وعسي ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم".

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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