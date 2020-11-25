مستشار حملة ترامب الانتخابية يعلن إصابته بفيروس كورونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
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كشف مستشار الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوريس إبشتاين، اليوم الإربعاء عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

وكتب إبشتاين عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "لقد ثبتت إصابتي بكوفيد-19، أعاني من أعراض خفيفة، وأتبع جميع البروتوكولات المناسبة، بما في ذلك الحجر الصحي وتعقب جهات الاتصال".

 

وعلى سياق متصل طالب السيناتور الجمهوري ورئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق، بول رايان في وقت سابق من اليوم، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالاعتراف بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

 

وقال رايان، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: إن الانتخابات انتهت وعلى ترامب الاعتراف بفوز بايدن، وفقًا لقناة العربية.

 

وأعلن الرئيس ترامب، أمس الثلاثاء، أن القرار الذي اتخذته إدارة الشئون العامة، ببدء عملية نقل السلطة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لا يعني أنه موافق على نتائج الانتخابات.

 

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