بعد إصابة جمعة وأوباما.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك النهائي لمواجهة الأهلي





استقر المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بنسبة كبيرة على تشكيل الفارس الأبيض أمام الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





تشكيل الزمالك أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا





ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء الجمعة المُقبلة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، تشكيل الزمالك لقمة الأهلي المرتقبة يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا كالآتي:-





حراسة المرمى:- محمد أبوجبل.





خط الدفاع:- حازم إمام – محمد عبد الغني – محمود علاء – إسلام جابر.





خط الوسط:- طارق حامد – فرجاني ساسي.





خط الوسط الهجومي:- أحمد سيد زيزو – أوناجم "شيكابالا" – بن شرقي.





مهاجم صريح:- مصطفى محمد.





يذكر أن الزمالك سيفقد كل من محمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأوباما بعد الإعلان عن إيجابية مسحتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد.



