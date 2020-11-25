تلا يجدد تعاقدة مع "رحرح" استعداداً للموسم الجديد

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:22 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قام مجلس إدارة مركز شباب تلا بتجديد التعاقد مع اللاعب محمد علي رحرح، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

وقام اللاعب بالتجديد مع فريق تلا في حضور الأحمدي عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة، وعماد سرور المدير الفني، وذلك لمدة موسمين.

ويعد رحرح من اللاعبين أصحاب الخبرات في دوري القسمين الثاني والثالث، حيث لعب من قبل في صفوف أندية الزرقا والسويس، وتأهل مع تلا لدوري القسم الثاني.

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