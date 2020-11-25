شرطة مكة المكرمة تلفي القبض على خمسة مقيمين بجدة لهذا السبب

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:11 م
شرطة مكة المكرمة
شرطة مكة المكرمة
الفجر السعودي
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صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة، وبالتنسيق مع الفرق الرقابية في وزارة التجارة تمكنت من القبض على (خمسة مقيمين مخالفين لنظام الإقامة والعمل من الجنسيتين الباكستانية و البنجلاديشية).


والسبب يرجع لقيامهم بتعبئة مواد كيميائية مجهولة المصدر في عبوات ذات علامات تجارية مزيفة لمنتجات التعقيم والتنظيف، وضبط بحوزتهم (2256) عبوة معدة للتوزيع على المحلات التجارية بمستودع يديرونه بأحد أحياء محافظة جدة.


وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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