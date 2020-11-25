تشيلسي يخطط للحفاظ على نجمه

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن تشيلسي دخل في مفاوضات مع أحد أهم نجومه في الموسم الحالي من أجل استمراره في صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد موقع توتو ميركاتو الإيطالي أن تشيلسي يجهّز عرضا جديدا للإبقاء على خدمات قلب دفاعه البرازيلي تياجو سيلفا حتى نهاية الموسم المقبل.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن تشيلسي تعاقد مع سيلفا البالغ من العمر 36 عاما بدون مقابل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعدما انتهى عقد النجم البرازيلي مع فريقه السابق باريس سان جرمان.

وألمح الموقع الإيطالي أن سيلفا قدم آداءًا مميزًا مع تشيلسي ونال إعجاب المراقبين والنقاد كما ارتدى شارة القائد في مناسبات عديدة الأمر الذي دفع إدارة البلوز إلى محاولة تجديد عقده مع الفريق إلى ما بعد الموسم الحالي.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن عقد سيلفا الحالي مع تشيلسي يحتوي على خيار التجديد لسيلفا لـ12 شهرا إضافيا وهو بند يسعى تشيلسي لتفعيله خلال المفاوضات مع النجم البرازيلي.