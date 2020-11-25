إلغاء ودية غزل المحلة ومنتخب الشباب لدواعي أمنية

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
حسام صديق
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أُلغيت المباراة الودية التي كانت ستجمع بين غزل المحلة ومنتخب الشباب بقيادة المخضرم ربيع ياسين، والتي كان مقرر إقامتها غداً في الثانية والنصف ظهراً على إستاد غزل المحلة، بسبب رفض الأمن تأمين المباراة لعدم تنفيذ الشروط الأمنية.

ومن جانبه عقد إجتماع ثلاثي مكون من أحمد عمرو، رئيس نادي غزل المحلة، حسام عزو، المشرف العام على فريق الكرة، وخالد عيد، المدير الفني للفريق الأول بالنادي، وذلك لتنفيذ الشروط الأمنية المطلوبة لملعب غزل المحلة.

ويستعد زعيم الفلاحين للعودة من جديد إلى دوري الأضواء، حيث سيفتتح مشواره في بطولة الدوري بمواجهة فريق سموحة على ملعب الأخير، ويختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة فريق بيراميدز.

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