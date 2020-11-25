أندية العالم تنعي أسطورة كرة القدم مارادونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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نعت أندية كرة القدم العالمية وفاة النجم الأرجنتيني ديجو أرماندو ماردونا بعد وفاته اليوم الأربعاء بسبب تعرضه لسكته قلبية.

ونعى نادي ليفربول الإنجليزي وفاة مارادونا عبر موقعه الرسمي بتويتر قائلا: "عظيم حقيقي للعبة، ارقد بسلام دييجو مارادونا".

بينما قد كتب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "‏فلترقد روحك بسلام يا أسطورة، وداعا ماردونا".

وقال نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي: "يعرب نادي برشلونة عن أعمق تعازيه لوفاة دييجو أرماندو مارادونا لاعب نادينا (1982-1984)، وأيقونة كرة القدم العالمية، ارقد بسلام، شكرا على كل شيء دييجو".

كما نعت أيضا أندية مانشستر سيتي وإيفرتون الإنجليزي بالإضافة إلي نابولي وروما الإيطالي وقطبي ميلان وبايرن ميونيخ الألماني أسطورة كرة القدم الذي توفي اليوم الأربعاء.

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