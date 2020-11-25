استاذ علم اجتماع تكشف طرق إبعاد الأبناء عن استخدام التابلت

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية بجامعة عين شمس، إن ارتباط الأطفال بالتابلت او الأجهزة الالكترونية أصبحت مشكلة كل بيت ليس في مصر، ولكن في العالم أجمع، مشددة على ضرورة زيادة ارتباط الأم بأبنائها بدلًا من التأنيب، معقبة:" الكلام ده ما ينعفش دلوقتي خلاص". 

وتابعت "حضر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية"cbc"، مساء الأربعاء، أنها ضد عمل امرأة صباحًا ومساءًا، معقبة: "لازم يكن في وقت معين لعمل الام، وماتشبوش الأطفال للشغالة"

ولفتت إلى ضرورة تشجيع الأبناء على ترك التابلت والجاهزة الالكترونية، من خلال الحديث أمام الاصدقاء والأقارب علي أن الابناء لا يجلسون امام الأجهزة الالكترونية بصورة كبيرة، حتى وإن كان هذا غير صحيح، لأن التشجيع هو الطريق لطاعة الابناء.

وأشارت إلى أن هناك ضرورة لعدم مشاجرة الأب والأم، أمام الأبناء حتى لا يفقدون الثقة بأي طرف، مشددة على ضرورة مشاركة الابناء في الالعاب، لأن هذا يسعد الأطفال كثيرًا.

وأضافت على ضرورة عدم تربية الابناء من خلال الأوامر، معقبة: "الأوامر في هذا العصر صعب، لازم نعطيهم الثقة في نفسهم، ونطالبهم بأغلاق أي شيء سيء عند الظهور في التابلت وخلافه، دون صيغة الأوامر".

أخبار تهمك

عاجل - إصابة 3 من نجوم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يستقر على قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة

عاجل - الكشف عن أسماء لاعبي الزمالك المصابين بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

شرطة مكة المكرمة تلفي القبض على خمسة مقيمين بجدة لهذا السبب

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يستبعد نجميه في الموسم المقبل

منذ ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ أقل من ساعتين

في غياب ديانج وسليمان.. موسيماني يحدد تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ نصف ساعة

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - 6 حالات كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد بديل ديانج أمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

منذ 39 دقيقة

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

07:46 م

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»