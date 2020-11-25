استاذ علم اجتماع تكشف طرق إبعاد الأبناء عن استخدام التابلت

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قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية بجامعة عين شمس، إن ارتباط الأطفال بالتابلت او الأجهزة الالكترونية أصبحت مشكلة كل بيت ليس في مصر، ولكن في العالم أجمع، مشددة على ضرورة زيادة ارتباط الأم بأبنائها بدلًا من التأنيب، معقبة:" الكلام ده ما ينعفش دلوقتي خلاص".



وتابعت "حضر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية"cbc"، مساء الأربعاء، أنها ضد عمل امرأة صباحًا ومساءًا، معقبة: "لازم يكن في وقت معين لعمل الام، وماتشبوش الأطفال للشغالة"



ولفتت إلى ضرورة تشجيع الأبناء على ترك التابلت والجاهزة الالكترونية، من خلال الحديث أمام الاصدقاء والأقارب علي أن الابناء لا يجلسون امام الأجهزة الالكترونية بصورة كبيرة، حتى وإن كان هذا غير صحيح، لأن التشجيع هو الطريق لطاعة الابناء.



وأشارت إلى أن هناك ضرورة لعدم مشاجرة الأب والأم، أمام الأبناء حتى لا يفقدون الثقة بأي طرف، مشددة على ضرورة مشاركة الابناء في الالعاب، لأن هذا يسعد الأطفال كثيرًا.



وأضافت على ضرورة عدم تربية الابناء من خلال الأوامر، معقبة: "الأوامر في هذا العصر صعب، لازم نعطيهم الثقة في نفسهم، ونطالبهم بأغلاق أي شيء سيء عند الظهور في التابلت وخلافه، دون صيغة الأوامر".

