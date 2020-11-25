محافظ الإسكندرية: الأمطار فاقت القدرة الاستيعابية.. وتزيد كل يوم بسبب التغيرات المناخية

طقس الخميس نهارًا



طقس الخميس ليلًا



الظواهر الطبيعية:





- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).



- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من شمال الصعيد (مطروح- السلوم).



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.





قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه منذ عام 2015 نتيجة التغيرات المناخية أصبح لدينا كمية كبيرة من الأمطار، وكل يوم تزيد عن اليوم الذي قبلها.وأضاف اللواء محمد الشريف، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الأمطار التي شهدتها المحافظة الأيام الماضية فاقت القدرة الاستيعابية لها، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء عقد اجتماع فوري وأمر بتخصيص 300 مليون جنيه لحل أزمة الصرف الصحي، وتلبية أي احتياجات للمحافظة.وأشار إلى أن هناك بعض الحلول التي سوف يتم اتخاذها مع المناطق العشوائية، منوها بأن الحركة المرورية منذ الصباح وهي تسير بصورة جيدة ولم يحدث أي توقف.وأكد محافظ الإسكندرية، أن هناك حلول بقيمة مليار جنيه ستكون على مدار السنوات المقبلة.كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية، تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية.- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.- طقس بارد على السواحل الشمالية.- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية).- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الشرقية).