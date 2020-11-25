زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا





كشف زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نادي إنتر ميلان مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاء تشكيل ريال مدريد ضد إنتر ميلان في مباراة اليوم كالآتي:





حراسة المرمى: كورتوا





خط الدفاع: فاران، كارفخال، ناتشو، ميندي





خط الوسط: أوديجار، كروس، مودريتش



