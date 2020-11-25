عائشة بن احمد في لفتة إنسانية تطالب بالتدخل في حالة توأم ملتصق

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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طالبت الفنانة التونسية عائشة بن احمد، جمهورها والمسئولين بالتدخل لمساعدة حالة إنسانية لتوأم ملتصق.

ونشرت عائشة، مقطعا مصورا للتوأم الملتصق عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام" قائلة: "السيد إسلام محتاج مساعدتنا، والد بنتين توأم ملتصقتين من 5 سنين، حاول يعالجهم وسافر بيهم، لكن للأسف مفيش عملية تنجم تصير في حالتهم"

وأضافت: "السيد هذا عنده ديون، وحياة بناته اليومية تحتاج برشا مصاريف، إللي يحب يعاونه نبعتله التقارير وكل التفاصيل".

يذكر أن عائشة، حققت مؤخرا نجاحا كبيرا بفيلم توأم روحي وشاركها البطولة عدد من النجوم منهم حسن الرداد وأمينة خليل وإخراج عثمان أبو لبن.

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