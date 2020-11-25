لقاء خاص مع السيدة الأولى انتصار السيسي على فضائية "دي ام سي" غدًا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعلنت فضائية "دي ام سي" عن حلقة خاصة غدًا الخميس مع السيدة الأولى انتصار السيسي في تمام التاسعة مساءً في أول لقاء تلفزيوني لها.

وجاء برومو الحلقة بصوت الفنانة إسعاد يونس التي أشارت إلى الكثير من الإنجازات التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه حكم مصر، والتأكيد على انحيازه للمرأة المصرية، وأن من يقف وراء هذه النجاحات هي الزوجة السيدة انتصار السيسي.

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