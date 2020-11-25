محافظ المسارحة يجتمع بمدير فرع خدمات المياه بالمحافظة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:50 م
عبدالله محمد الريثي
عبدالله محمد الريثي
الفجر السعودي
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عقد محافظ أحد المسارحة عبدالله محمد الريثي، بمكتبه، اليوم، اجتماعاً مع مدير فرع خدمات المياه بصامطة وأحد المسارحة المهندس عبدالله شاكر نجمي.


وناقش الاجتماع مستوى خدمات المياه ومشاريعها الحالية والمستقبلية، بجانب استعراض مشروعات الصرف الصحي، والخطط التوسعية المقررة التطويرية للمحافظة، مؤكدين بالاجتماع على ضرورة العمل المشترك والتعاون لإيجاد الحلول المناسبة لإنجاز تلك المشروعات التنموية بأحد المسارحة في الوقت المحدد.


وشدد المحافظ، على سرعة إنجاز الأعمال والعمل سوياً لحل أي معوقات تواجه المشروعات ومضاعفة الجهود والإبلاغ عن أي تأخير من قبل المقاولين خلال المدة التي اتُفق عليها.


ولفت الريثي إلى توجيهات سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والعمل على تذليل العقبات التي قد تعترض سير العمل.

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