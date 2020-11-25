شاهد.. صناعة الفرو مهددة بالإنقراض لهذا السبب

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أصبحت صناعة الفرو في أوروبا مهددة بالانقراض، بعد الخسائر الفادحة التي تقدر بـ 30 مليار دولار من أجل صناعة السترات الفارهة بسبب تفشي وباء كورونا في المزارع الأوروبية.



وأوضح تقرير قناة الغد، أن سوق الفراء تأثر في العالم بالجائحة بعد قرار الدنمارك قتل حيوان المنك والثعلب، بسبب نقل فيروس كورونا.



كما قامت السلطات في إسبانيا بذبح حوالي 100 ألف من حيوان المنك، حيث ثبتت إصابة ما يقرب من 90% منهم بكورونا. فيما قامت 15 دولة أوروبية بالتخلي عن صناعة الفرو تدريجيًا.



وقالت ميرف وايزمان، نائب رئيس رابطة مربي الفراء في نيوفاوندلاند ولابرادور، إن مزراع المنك تعزز تدابير الأمن البيولوجي لديها، والبروتوكولات المعمول بها لضمان بقاء الحيوانات البرية خارج دائرة تفشي العدوى.



وتابع وايزمان: "لقد حذرنا أرباب العمل من أنه إذا كان الموظف مريضا فلا ينبغي له العمل بجانب الحيوانات".



