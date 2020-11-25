في ذكرى ميلادها.. أسمهان التي ولدت ورحلت في المياة

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تحل اليوم ذكرى ميلاد المطربة الكبيرة أسمهان، والتي اشتهرت بلقب "الكروان" صاحبة الصوت الملىء بالحزن والفرح في وقت واحد.



ولدت أسمهان، في المياه وانتهت حياتها فيها أيضًا، حيث ولدت على متن باخرة كانت تستقلها عائلتها من تركيا واسمها الحقيقي "آمال الأطرش"، ووالدها فهد الأطرش وهو درزي من جبل الدروز ووالدتها علياء المنذر ولها شقيقان هما فؤاد والموسيقار فريد الأطرش الذي كانت علاقته بها في منتهى الود والتفاهم، وهو الذي شجعها ودعمها فنيًا.



وبدأت أسمهان تشارك فريد الأطرش في الغناء في صالة ماري منصور في شارع عماد الدين منذ 1931 بعد تجربة الغناء مع والدتها في حفلات الأفراح والإذاعة المحلية، وذاع صيتها في عالم الفن والغناء.



تزوجت أسمهان، من ابن عمها الأمير حسن الأطرش، عام 1933، وانتقلت معه إلى جبل الدروز بسوريا، ولكن أضواء الشهرة ظلت تراودها، واكتشفت حملها تزامنًا مع قرار عودتها لمصر، فطلبت من زوجها العودة للقاهرة، لكي تحظى بالرعاية من والدتها خلال فترة الحمل والولادة.



فتحت أسمهان أبواب الشهرة إلى عالم السينما، فمثلت أول أفلامها انتصار الشباب عام 1941 جانب شقيقها فريد الأطرش، فشاركته أغاني الفيلم، وفي خلال تصويره تعرفت إلى المخرج أحمد بدرخان ثم تزوجته ولكن زواجهما انهار سريعًا وانتهى بالطلاق وفي سنة 1944 مثلت فيلمها الثاني والأخير غرام وانتقام إلى جانب يوسف وهبي وأنور وجدي ومحمود المليجي وبشارة واكيم وسجلت فيه مجموعة من أحلى أغانيها، وشهدت نهاية هذا الفيلم نهاية حياتها في حادث سير بمنطقة رأس البر.