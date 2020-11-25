باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.. إليسا توجه رسالة للسيدات

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:07 م
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
وجهت المطربة اللبنانية إليسا، رسالة إلى النساء التي يتعرضن للعنف، مطالبتهن بالدفاع عن حريتهن، ورفض العنف والاعتداء عليهم.



وكتبت تغريدة عبر حسابها قائلة "لكل امرأة معنّفة، ارفعي الصوت وارفضي العنف والاعتداء على حريتكِ وقولي لأ. إنتي الوحيدة اللي قادرة تكسري صمتك وتكسري الصورة النمطية وتحققي حريتك”.



وكانت أكدت إليسا، في مقطع فيديو لها احتفالا باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أنها قدمت أغنية" يا مريتي" لكل سيدة تتعرض لضرب والإهانة، قائلة "اكسري صمتك وما تكسري صوتك بالمراية".

أخبار تهمك

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل - الكشف عن أسماء لاعبي الزمالك المصابين بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يستقر على قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - 6 حالات كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستبعد نجميه في الموسم المقبل

منذ ساعتين

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة

عاجل - إصابة 3 من نجوم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

منذ 38 دقيقة

عاجل - موسيماني يُحدد بديل ديانج أمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

شرطة مكة المكرمة تلفي القبض على خمسة مقيمين بجدة لهذا السبب

منذ ثلث ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ أقل من ساعتين

في غياب ديانج وسليمان.. موسيماني يحدد تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

07:46 م

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»