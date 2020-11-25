باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.. إليسا توجه رسالة للسيدات

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وجهت المطربة اللبنانية إليسا، رسالة إلى النساء التي يتعرضن للعنف، مطالبتهن بالدفاع عن حريتهن، ورفض العنف والاعتداء عليهم.







وكتبت تغريدة عبر حسابها قائلة "لكل امرأة معنّفة، ارفعي الصوت وارفضي العنف والاعتداء على حريتكِ وقولي لأ. إنتي الوحيدة اللي قادرة تكسري صمتك وتكسري الصورة النمطية وتحققي حريتك”.







وكانت أكدت إليسا، في مقطع فيديو لها احتفالا باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أنها قدمت أغنية" يا مريتي" لكل سيدة تتعرض لضرب والإهانة، قائلة "اكسري صمتك وما تكسري صوتك بالمراية".