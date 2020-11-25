"وداعا يا أسطورة".. هكذا ودع هاني رمزي لاعب الكرة مارادونا

Advertisements

نعى الفنان هاني رمزي وفاة نجم الكرة مارادونا وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "رمزي" قائلا: "وداعا أسطورة الكورة مارادونا".







يذكر أن أسطورة كرة القدم مارادونا أصيب بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية بسبب تعرضه لجلطة دماغية ويعتبر مارادونا أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور حيث ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.