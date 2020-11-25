غدًا.. المخرج عادل عبده يفتتح مسرحية "لحظة حب" بقاعة صلاح جاهين

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:46 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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يفتتح المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، العرض المسرحي "لحظة حب"، في السابعة والنصف مساء غد الخميس، بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، وذلك مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

العرض إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والذي يتناول المشاكل الرومانسية بكافة صورها في إطار رومانسي.

يشارك في بطولة العرض الفنان بهاء ثروت، والفنانة لمياء كرم، ألحان أحمد محيي، ديكور حمدي عطية، ملابس رباب البرنس، إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات كريمة بدير، مخرج منفذ محمد حسين، تأليف محمد الصواف، وإخراج ياسر صادق.

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