"تجارة الجملة" تكشف عن 3 أنواع من الكمامات وأسعارها على بطاقات التموين (فيديو)

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قال أحمد زايد، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، إنه تم تشكيل غرف عمليات مستمرة على مدار الساعة ضمن الإجراءات الاحترازية تحسبًا للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد مع دخول فصل الشتاء.



وأضاف "زايد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "نمتلك 64 مليون مستفيد بالدعم، وبالتالي سيتم صرف الكمامة على بطاقة التموين استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي".



وتابع "سيكون هناك 3 أنواع من الكمامات الأولى سعر المستهلك لها 6 جنيهات، والثانية سعر المستهلك 8 جنيهات ونصف، والثالثة من إنتاج وزارة الدفاع ويمكن استخدامها 50 مرة ويصل سعرها إلى عشرة جنيهات".



وأشار إلى أن جميع المجمعات الاستهلاكية لديها مكان مخصص لعرض جميع أنواع المطهرات والكحول، موضحًا أن الأسبوع الماضي تم توزيع 13 مليون كمامة موزعة جغرافيا على جميع محافظات مصر، والمخازن بها ما يقرب من 40 مليون كمامة.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102103 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 361 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 113742 حالة من ضمنهم 102103 حالة تم شفاؤها، و6573 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.