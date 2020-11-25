تراجع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:17 م
بوابة الفجر
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كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير صادر اليوم الأربعاء، أن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تراجعت بنحو 18مليار قدم مكعب لتصل إلى 3940 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بنحو 33 مليار قدم مكعب.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مخزونات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي بحو 322 مليار قدم مكعب مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 5:20 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.9 بالمائة إلى 2.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

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