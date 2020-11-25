عاجل - موسيماني يُحدد بديل ديانج أمام الزمالك

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:00 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تجهيز حمدي فتحي لاعب الفريق الأحمر للدفع به في مواجهة الزمالك المقبلة منذ مران الفريق الأحمر بالأمس.

وقام موسيماني تجهيز حمدي فتحي في مران الفريق الأحمر بالأمس، لعدم مشاركة المالي أليو ديانج في المران بعد اشتباه إصابته في الإصابة بكورونا بالأمس قبل التأكيد بشكل رسمي اليوم بعد المسحة الطبية التي أجراها.

واستقر موسمياني على الدفع بحمدي فتحي في خط وسط الملعب في مباراة الزمالك المقبلة بجوار عمرو السولية.

وأعلن اتحاد الكرة المصري اليوم نتيجة المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الأهلي اليوم، والتي أثبتت إيجابية أليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة.

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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