أزمة كورونا تتسبب بانكماش ضخم في الاقتصاد القطري "فيديوجراف"

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
Advertisements

 سلط فيديوجراف الضوء على إنكماش إقتصاد قطر وأشار إلى أن أزمة كورونا تهدد بالمزيد ،حيث لفت إلى توقف حركة البيع بالاستثمار العقارى وتوقفت أكبر استثماراته فى كرة القدم الذي أثر على إعلامه الرياضى.

 

 

 

وأشار إلى أن الاقتصاد القطرى إنكمش بنهاية 2019 رغم غياب تاثيرات كورونا ،وأن اجمالى الناتج المحلى انخفض  0.6% على اساس سنوى تراجع بنسبة 1.4% فى الأشهر الـ3 الأخيرة من العام الماضى.

 

 

 

ولفت إلى أن  أنشطة التعدين إنخفضت بنسبة 3.4% والصناعات التحويلية بنسبة 13.9% وأن إنتشار فيروس كورونا قد يستمر في الإضرار باقتصاد قطر وأسواقها المالية ويؤدى إلى ركود هذا العام.

 

 

 

وذكر الفيديوجراف أن نظام تميم أصبح فى مأزق إقتصادى لم يبق أمامه سوى مواصلة السحب من الاحتياطات المالية

 

 

 

وطرح سندات ب10 مليارات دولار وفائدة مضاعفة لسد العجز اضطر لتأجيل عقود الغاز ب8 مليارات دولار

 

أخبار تهمك

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد بديل ديانج أمام الزمالك

منذ 17 دقيقة

عاجل - 6 حالات كورونا في الأهلي والزمالك

منذ ساعتين

عاجل - وفاة أسطورة كرة القدم «مارادونا»

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستبعد نجميه في الموسم المقبل

منذ ساعة الا ربع

موعد الإعلان عن نتيجة عينة كورونا النهائية للاعبي الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل - الكشف عن أسماء لاعبي الزمالك المصابين بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة 3 من نجوم الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد نتيجة فحص كورونا.. الأهلي يتحرك لخوض مرانه في التتش

منذ ساعة و 10 دقيقة

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتحرك للتعاقد مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

07:46 م

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

الأهلي يستبعد نجميه في الموسم المقبل

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»