أزمة كورونا تتسبب بانكماش ضخم في الاقتصاد القطري "فيديوجراف"

سلط فيديوجراف الضوء على إنكماش إقتصاد قطر وأشار إلى أن أزمة كورونا تهدد بالمزيد ،حيث لفت إلى توقف حركة البيع بالاستثمار العقارى وتوقفت أكبر استثماراته فى كرة القدم الذي أثر على إعلامه الرياضى.

وأشار إلى أن الاقتصاد القطرى إنكمش بنهاية 2019 رغم غياب تاثيرات كورونا ،وأن اجمالى الناتج المحلى انخفض 0.6% على اساس سنوى تراجع بنسبة 1.4% فى الأشهر الـ3 الأخيرة من العام الماضى.

ولفت إلى أن أنشطة التعدين إنخفضت بنسبة 3.4% والصناعات التحويلية بنسبة 13.9% وأن إنتشار فيروس كورونا قد يستمر في الإضرار باقتصاد قطر وأسواقها المالية ويؤدى إلى ركود هذا العام.

وذكر الفيديوجراف أن نظام تميم أصبح فى مأزق إقتصادى لم يبق أمامه سوى مواصلة السحب من الاحتياطات المالية

وطرح سندات ب10 مليارات دولار وفائدة مضاعفة لسد العجز اضطر لتأجيل عقود الغاز ب8 مليارات دولار