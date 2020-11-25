البورصات الأوروبية تتراجع في ختام التعاملات

تراجعت معظم البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة قطاع النفط والغاز.





وتراجعت أسهم قطاع النفط والغاز بنحو 1.3 بالمائة، في حين ارتفعت أسهم شركات الاتصالات بنحو 1.1 بالمائة.





ويأتي الأداء الضعيف للأسهم الأوروبية مع تراجع نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات.





وأعلنت بريطانيا أنها تتجه لأكبر معدل اقتراض منذ الحرب العالمية، لمواجهة انكماش الاقتصاد بأكبر وتيرة منذ 300 عام.





ومن جانبه، حذر البنك المركزي الأوروبي بأن أرباح البنوك لن تعود على مستوى ما قبل أزمة كورونا قبل 2022.





وعند ختام التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة هامشية 0.08 بالمائة إلى مستوى 392.09 نقطة، كما تراجع "فوتسي" البريطاني بنحو 0.6 بالمائة عند 6391.1 نقطة.





في حين ارتفع "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2 بالمائة إلى 5571.2 نقطة، واستقر "داكس" الألماني عند 13289.8 نقطة.