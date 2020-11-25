الأرصاد: اطمئنوا أمطار جمعة نهائي أفريقيا "خفيفة" على القاهرة (فيديو)

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن توقعات الهيئة بشأن الأمطار تحققت بنسبة 100% اليوم. وطمأنت الجميع من طقس يوم الجمعة المقبل: «الأمطار ستكون خفيفة خلال مباراة القمة».

وأوضحت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن مدينة الإسكندرية تعد من أكثر المدن تضررا بسبب موجة الأمطار السيئة، لافتة إلى أن المسؤولين في المحافظة تعاملوا بمنتهى الحكمة من تلك الموجة.

وأضافت مدير مركز التنبؤات، أن شمال الوجة البحري شهد سقوط كميات كبيرة من الأمطار، مشيرة إلى أن 3 مناطق بالقاهرة شهدت سقوط كمية كبيرة من الأمطار وهي التجمع الخامس ومدينة نصر والشروق.

ولفتت إلى أن الأمطار التي سقطت اليوم بالقاهرة كانت متوسطة وهي أقل «100 مرة من عاصفة التنين اللي حصلت العام الماضي».

وتوقعت، استمرار سقوط الأمطار خلال ساعات الليل على عدد من المحافظات منها القاهرة لكنها ستكون أقل مما حدث ظهرا.

وأشارت إلى أن غدا الخميس سيشهد شمال الوجة البحري أمطار غزيرة وسواحل البحر المتوسط والإسكندرية وستكون متوسطة إلى خفيفة على القاهرة تقل تدريجيا يوم الجمعة المقبل لتشهد أمطار خفيفة على العاصمة. كما نصحت إيمان شاكر، المواطنين بالحذر خلال ساعات الليل وارتداء ملابس ثقيلة.

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