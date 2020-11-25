نجم إنتر ميلان مطلوب في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الشكوك تحوم حول إستمرار الدانماركي كريستيان إيركسن نجم خط وسط إنتر ميلان الإيطالي في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.

وأفادت شبكة توتو ميركاتو ويب الإيطالية بأن بروسيا دورتموند يستعد لتجديد إهتمامه بالتعاقد مع إيركسن البالغ من العمر28 عاماً.

وأكدت الشبكة الإيطالية أن إيركسن ارتبط بالرحيل عن صفوف إنتر ميلان في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة في ينايرالقبل وسط إهتمام عدة أندية بالتعاقد معه على رأسها مانشستر يونايتد وآرسنال.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنترميلان قال أنه إذا أراد أحد اللاعبين الرحيل عن النادي فإننا لن نحاول الإحتفاظ به وأن كريستيان إيركسن يتصرف كمحترف ولكن في يناير المقبل سنقرر بشأن مستقبله .

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