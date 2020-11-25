محمود عبده "اتمنى التوفيق لتليفونات بني سويف وأخوض تحدى جديد بصفوف حرس الحدود"

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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أكد محمود عبده المنتقل حديثا لصفوف حرس على إعتزازه بالفترة الكبيرة التى قضاها بتليفونات بني سويف على مدار سنوات عديدة.

وقال محمود عبده خلال تصريحاته للفجر الرياضي "اخوض تجربة جديدة بصفوف حرس الحدود على مدار موسمين مقبلين سأبزل قصارى جهدى لإثبات قدراتى للجهاز الفنى بقيادة محمد حليم ومسوؤلى النادى والعمل على عودة الفريق للممتاز".

واختتم بقوله "اتمنى التوفيق لتليفونات بنى سويف خلال الفترة المقبلة واعتز كثيرا بالنادى وجميع المدربين واللاعبين ومسوؤلي النادى فقد شاركت مع الفريق بالعديد من المباريات بالقسم الثاني".

وكان مسوؤلى مجلس إدارة حرس الحدود أحد أندية المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني، نجحوا في ضم محمود عبده، ظهير أيسر تليفونات بنى سويف في صفقة إنتقال حر لمدة موسمين، ووقع اللاعب عقود إنتقاله بحضور محمد حليم المدير الفنى للفريق ومسوؤلي النادي.

ولعب محمود عبده لصفوف أندية تليفونات بنى سويف، سيراميكا كليوباترا، بيبسي، القناة، الإسماعيلي، واف سي مصر.

ويعتبر محمود عبده من أحد الركائز الأساسية التي شاركت بصفوف تليفونات بنى سويف على مدار تاريخه بدورى القسم الثانى والدورى الممتاز

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