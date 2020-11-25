سيرين عبد النور تسحر جمهورها بإطلالة جديدة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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شاركت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ مجموعة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت سيرين بإطلالة جذابة وهي ترتدي قميص شفاف باللون الأسود وبنطلون لامع باللون الأسود، واعتمدت بدورها مكياج قوي غامق بأحمر شفاه خفيف، وتسريحة شعر ناعمة، ولم تتكلف بدورها في إرتداء الأكسسوارات، كما وإعتمدت في إطلالتها أسلوب غير تقليدي وجذاب.

ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين أرسلوا لها بالتعليقات قلوب معبرين عن حبهم لها وإعجابهم بإطلالتها الجريئة والمميزة.

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