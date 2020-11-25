استمرار توافد متسابقات ملكات الجمال للغردقة

بدء توافد ملكات الجمال لمدینۃ الغردقۃ للمشاركۃ فی مسابقۃ ملكات جمال السیاحۃ والبیٸۃ تحت رعایۃ مجموعۃ بیك الباتروس المستضيفة للحفل بداية من اليوم 25 نوفمبر الجاري وحتي 6 ديسمبر المقبل .

وأكد محمد عيد سليمان مدير أدارة التسويق بمجموعة بيك الباتروس المستضيفة للمسابقة إن مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة تقام في الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ٦ ديسمبر ٢۰٢۰ بمشاركة أكثر من ٢٥ دولة من مختلف دول العالم المصدرة للسياحة المصرية أبرزهم مصر و روسيا و صربيا وكازاخستان وبولندا وهولندا والبرتغال وأستونيا وألبانيا وبارجواى وكندا والمكسیك والولايات المتحدة الآمريكية وكوریا والفلبین تحت شعار " يلا ندعم ونشجع سياحة المسابقات العالمية في مصر " ..

ويستضيف منتجع الباتروس وايت بيتش بمدينة الغردقة خلال نوفمبر الحالى مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة للمراهقات بمشاركة أكثر من ٢٥ دولة حول العالم بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة .

الجدير بالذكر أن مدينة الغردقة أستضافت حفلات عالمية كبرى برعاية مجموعة الباتروس للفنادق كحفل أختيار أفضل لاعب فى أفريقيا فى يناير الماضى بهدف تشجيع السياحة وإظهار المناطق السياحية وشواطئ البحر الأحمر .



