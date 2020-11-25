"الحج والعمرة" تناقش مع مكتب إدارة البيانات الوطنية استراتيجيات التحول الرقمي

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن بمقر الوزارة بمكة المكرمة اليوم، رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية الدكتور طارق الشدي والوفد المرافق له بحضور المهندس بكير التركي وكيل الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي، للاطلاع على مكتب إدارة البيانات الخاص بوزارة الحج والعمرة، ومناقشة ما نفذته الوزارة بخصوص الأمر السامي بتاريخ 20 / 11 / 1439هـ القاضي بإنشاء مكتب إدارة بيانات في كل جهة حكومية، وإنشاء ذلك المكتب في كل جهة حكومية على غرار نموذج مكاتب تحقيق الرؤية.





واستعرض وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو مداح ، البنية التحتية والحلول التقنية التي تمتلكها الوزارة وتستخدمها لإدارة البيانات وتعظيم الاستفادة منها، كما قدم مدير مكتب إدارة البيانات في وزارة الحج والعمرة الدكتور ماجد الدريهم ، شرحا عن الوضع الحالي لمكتب إدارة البيانات في الوزارة.





وقدم مكتب إدارة البيانات الوطنية خلال الزيارة عرضًا مفصلًا عن السياسات المتعلقة بالبيانات وتطرق إلى القرارات والاستراتيجيات التي سيتم إقرارها خلال الفترة القادمة، ثم تمت مناقشة التحديات والفرص في مجال البيانات على مستوى الوزارة والمستوى الوطني بشكل عام.