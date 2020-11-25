"الحج والعمرة" تناقش مع مكتب إدارة البيانات الوطنية استراتيجيات التحول الرقمي

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن بمقر الوزارة بمكة المكرمة اليوم، رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية الدكتور طارق الشدي والوفد المرافق له بحضور المهندس بكير التركي وكيل الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي، للاطلاع على مكتب إدارة البيانات الخاص بوزارة الحج والعمرة، ومناقشة ما نفذته الوزارة بخصوص الأمر السامي بتاريخ 20 / 11 / 1439هـ القاضي بإنشاء مكتب إدارة بيانات في كل جهة حكومية، وإنشاء ذلك المكتب في كل جهة حكومية على غرار نموذج مكاتب تحقيق الرؤية.


واستعرض وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو مداح ، البنية التحتية والحلول التقنية التي تمتلكها الوزارة وتستخدمها لإدارة البيانات وتعظيم الاستفادة منها، كما قدم مدير مكتب إدارة البيانات في وزارة الحج والعمرة الدكتور ماجد الدريهم ، شرحا عن الوضع الحالي لمكتب إدارة البيانات في الوزارة.


وقدم مكتب إدارة البيانات الوطنية خلال الزيارة عرضًا مفصلًا عن السياسات المتعلقة بالبيانات وتطرق إلى القرارات والاستراتيجيات التي سيتم إقرارها خلال الفترة القادمة، ثم تمت مناقشة التحديات والفرص في مجال البيانات على مستوى الوزارة والمستوى الوطني بشكل عام.

أخبار تهمك

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - 6 حالات كورونا في الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتحرك للتعاقد مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الكشف عن أسماء لاعبي الزمالك المصابين بفيروس كورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

موعد الإعلان عن نتيجة عينة كورونا النهائية للاعبي الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ذا صن تفجر مفاجأة جديدة بشأن محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

بعد نتيجة فحص كورونا.. الأهلي يتحرك لخوض مرانه في التتش

منذ أقل من ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستبعد نجميه في الموسم المقبل

منذ نصف ساعة

عاجل - إصابة 3 من نجوم الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ ساعة و 9 دقيقة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - وفاة أسطورة كرة القدم «مارادونا»

منذ ساعة و نصف

صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد وإنتر ميلان

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

عاجل - إصابة 3 من نجوم الأهلي بفيروس كورونا

06:20 م

الأهلي يستبعد نجميه في الموسم المقبل

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»