أحمد موسى منفعلًا بسبب الأمطار: مدينة نصر قفلت مصر.. وعباس العقاد بقى جزء من النيل

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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انفعل الإعلامي أحمد موسى، من تراكم المياه في مدينة نصر ومنطقة المنصة بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة القاهرة اليوم بسبب موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها أغلب أنحاء البلاد على مدار يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء: "المنصة اتقفلت فيه ناس بقالهم خمس ساعات في الشارع، المنصة قفلت مصر كلها، معقولة الكلام ده، ليه محافظي القاهرة والجيزة مدوش الناس إجازة، كان لازم يكون في إجراءات استباقية".

وأضاف "شارع عباس العقاد بقى جزء من نهر النيل، لماذا لم يتم تعطيل الدراسة اليوم مثلما فعلت محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ، فيه بحر من المياه في محيط إستاد القاهرة، ولكن مش هتلاقي ولا نقطة مياه داخل الإستاد، اللي عايز يروح يلعب يروح".

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية، تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

طقس الأربعاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الشرقية).
- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- السلوم- رشيد- دمياط بورسعيد- العريش- رفح).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم- بني سويف- المنيا).

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