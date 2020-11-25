جوى كرم توضح مفهوم الابتكار الحقيقي من وجهة نظرها

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اعتبرت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ أن الإبتكار الحقيقي بالنسبة لها هو النمو في الشراكة والمحبة، لبناء ثقافة السلام وحضارة الحياة في المجتمع، بالإضافة الى جعل الموارد المادية في خدمة جميع الناس.



وكتبت نجوى في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "نلاحظ في عالمنا اليوم التطوّر السريع في الإبتكارات الإبتكار الحقيقي هو النمو في الشراكة والمحبة وبناء في مجتمعاتنا ثقافة السلام وحضارة الحياة".



واختتمت: "الإبتكار الحقيقي هو جعل الموارد الماديةفي خدمة الجميع وأما من كان له معيشةالعالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه فكيف تثبت محبة الله فيه؟".