رئيس القابضة للصرف عن كميات الأمطار: "فجأة لاقينا نفسنا واقفين في بركة مياه" (فيديو)

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أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب الصرف الصحي، شفط مياه الأمطار بمعظم مناطق الإسكندرية باستثناء منطقة عشوائية.



وقال رسلان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «تم الدفع بأكثر من 120 عربة شفط مياه في الإسكندرية، فضلا عن 20 عربية إضافية»، معلقا «للأسف كل ما بنكسح المياه بتنزل أمطار أخرى».



وحول أمطار منطقة رشيد «الوضع تحت السيطرة حتى الآن، لكن البحيرة بصفة عامة تتعرض لأمطار غزيرة، والإسكندرية تعرضت لأكبر كمية أمطار»، معلقا «فجأة بنلاقي نفسنا واقفين في بركة مياه».

