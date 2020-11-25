الغضبان: السيسي حول محافظة بورسعيد لقاطرة التنمية بمصر (فيديو)

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:12 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعرب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل محافظ عربي.

ووجه الغضبان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تدشينه لمشروعات التنمية في بورسعيد، مشيرا إلى أن السيسي حول بورسعيد إلى قاطرة التنمية لمصر.

وتابع: "الرئيس السيسي افتتح حقل ظهر غرب بورسعيد خلال 2017، فضلا عن المنطقة الصناعية بجنوب المدينة والعديد من المشروعات العملاقة الأخرى"، مشيرا إلى أن محافظة بورسعيد شهدت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل كأول محافظة.

وأكد أن محافظة بورسعيد خالية من قوائم الانتظار، فضلا عن أنها أول محافظة رقمية بمصر. فيما أوضح أن الأوضاع في بورسعيد مستقرة تماما في ظل حالة الطقس السئ التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى انتظام الدراسة بالجامعات والمدارس.

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