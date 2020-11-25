"الشريف": الاسكندرية تشهد الآن نوة شديدة جدًا (فيديو)

طقس الأربعاء نهارًا



طقس الأربعاء ليلًا

الظواهر الطبيعية:



- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- السلوم- رشيد- دمياط بورسعيد- العريش- رفح).



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم- بني سويف- المنيا).







قال اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، إن المحافظة ستقوم بعلاجات مؤقتة للمناطق العشوائية، حتى لا تغرق في النوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الاسكندرية تشهد الآن نوة شديدة جدًا غير عادية على كافة أنحاء المحافظة.وتابع "الشريف"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن المحافظة تواجه الأمطار الغزيرة بـ140 سيارة تابعة للصرف الصحي، بالإضافة للسيارات الخاصة بالقوات المسلحة والمنطقة الشمالية، ولذلك لم تتوقف الحركة في أي شارع جانبي أو رئيسي مثلما حدث في النوة السابقة.وأشار إلى أن المحافظة قامت بوضع حلول أجلة على مدار العام الحالي والمقبل بقيمة تصل لمليار جنيه، وفي الغالب هذه المبلع سيزيد، مطمئنًا أهالي الاسكندرية، قائلا: " حركة المرور فيها سهولة ويسر وكل شوارع الاسكندرية لا يوجد فيها أي مشاكل".وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية، تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية.- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.- طقس بارد على السواحل الشمالية.- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.- أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية).- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الشرقية).