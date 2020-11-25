جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:07 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام أولمبياكوس اليوناني في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: كانسيلو، دياز، ستونز، ميندي.

خط الوسط: جندوجان، رودريجو، فودين، بيرناردو، ستيرلينج.

خط الهجوم: جابريل جيسوس. 

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة ترتيب تلك المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحل اولمبياكوس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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