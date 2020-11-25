بعد نتيجة فحص كورونا.. الأهلي يتحرك لخوض مرانه في التتش

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:07 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، في التحرك إلى ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

جاء ذلك بعدما تم الكشف عن نتائج تحاليل فيروس كورونا المستجد، والتي أثبتت إصابة أليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة، وغيابهم بشكل رسمي.

 

وتم استبعاد الثلاثي المذكور سلفًا، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير على ملعب التتش اليوم، قبل أن يختتم مرانه على ملعب القاهرة الدولي مساء الغد الخميس.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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