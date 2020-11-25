محافظ الجيزة يتفقد مجهودات شفط مياه الامطار بالمحاور المرورية

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قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بجولة ميدانية بعددا من الأحياء لمتابعة مجهودات شفط مياه الامطار من المحاور والشوارع الرئيسية وتسيير الحركة المرورية شملت أحياء العمرانية وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور.



أشار المحافظ أن كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها علي مدار اليوم وتتخذ كافة الاجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين، مؤكداً علي رؤساء الأحياء والمراكز ومسئولى شركة المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتواجد الميداني ومتابعه رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول.



كما قاد المحافظ اعمال شفط مياه الامطار بمحور 26 يوليو والطريق الدائري مشددا علي نشر المعدات بصورة جيدة تضمن تحقيق اعلي معدلات الانجاز في العمل في ظل تعرض المحافظة لموجه من سقوط الامطار بعددا من القطاعات.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشفيق جلال رئيس هيئة النظافه والتجميل واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.

