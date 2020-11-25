الأهلي يستبعد نجميه في الموسم المقبل

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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من المتوقع ظهور ملامح قائمة الأهلي في الموسم الجديد وتحديدا للاعبين المصابين الذين يخضعون للعلاج خلال الفترة الحالية.

وكشفت تقارير صحفية أن الثنائي الأهلي محمود متولي ومحمد محمود أصبحا خارج قائمة الفريق بسبب إصابتهما خلال الفترة الماضية.

ويعاني محمود متولي من إصابة في قطع في الرباط الصليبي وخضع لعملية جراحية خلال الفترة الماضية ومن المنتظر عودته للملاعب في الصيف المقبل أي بعد نهاية الموسم الجديد، حيث ينص البرتوكول الطبي الجديد على أن يقضي اللاعب فترة لا تقل عن9 أشهر قبل العودة للملاعب بعد جراحة الرباط الصليبي.

وقام محمد محمود بإجراء عملية جراحية في غضروف الركبة خلال الأسابيع الماضية وذلك عقب شعوره ببعض الآلام في الركبة ويخضع لبرنامج تأهيلي يمتد لـ6 أشهر مقبلة للتعافي من الإصابة وبذلك ينتظر أن يغيب عن أغلب فترات الموسم الجديد مع الأهلي في ظل محاولات اتحاد كرة القدم لإنهاء الموسم مُبكرًا.

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