تامر فرج يعلن إصابته بفيؤوس كورونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلن الفنان تامر فرج عن ٱصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب قائلا: "طب يا جماعة أنا تقريبا كده لقطت الفيروس ومش هعمل مسحة عشان مش عاوز اتأكد.. أنا هعزل نفسى وأخد بروتوكول العلاج.. اللى خالطنى في التلات سنين اللى فاتوا يتطمن على نفسه، وخصوصا لوجى ونانا اللى كانوا مع القبطان ماجد الألفي.. ادعولي يا جماعة إن شاء الله خير".

يذكر أن آخر أعمال تامر فرج مشاركته في مسلسل "الآنسة فرح" مع عدد من الفنانين منهم رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي

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