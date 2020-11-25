أسعار النفط تواصل الارتفاع خلال التعاملات اليوم الأربعاء

واصلت أسعار النفط مكاسبها الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد الإفصاح عن بيانات المخزونات في الولايات المتحدة.









وكشفت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة عن تراجع مخزونات النفط بنحو 800 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع بعكس توقعات المحللين.





في حين ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 11 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنصرم، بزيادة 100 ألف برميل عن الأسبوع السابق له.





وحققت أسعار الخام مكاسب قوية في الجلسات الماضية، مع توالي الأنباء الإيجابية بشأن لقاح فيروس كورونا.





فيما يأمل المستثمرون بأن تقوم "أوبك+" بتمديد قيود إنتاج النفط مجدداً، حينما تجتمع المنظمة في الأسبوع المقبل.





وبحلول الساعة 6:25 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 1.1 بالمائة إلى 45.47 دولار للبرميل.





كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 1 بالمائة إلى 48.36 دولار للبرميل.