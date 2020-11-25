أسعار النفط تواصل الارتفاع خلال التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
Advertisements
واصلت أسعار النفط مكاسبها الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد الإفصاح عن بيانات المخزونات في الولايات المتحدة.


وكشفت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة عن تراجع مخزونات النفط بنحو 800 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع بعكس توقعات المحللين.

في حين ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 11 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنصرم، بزيادة 100 ألف برميل عن الأسبوع السابق له.

وحققت أسعار الخام مكاسب قوية في الجلسات الماضية، مع توالي الأنباء الإيجابية بشأن لقاح فيروس كورونا.

 فيما يأمل المستثمرون بأن تقوم "أوبك+" بتمديد قيود إنتاج النفط مجدداً، حينما تجتمع المنظمة في الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 6:25 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 1.1 بالمائة إلى 45.47 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 1 بالمائة إلى 48.36 دولار للبرميل.

أخبار تهمك

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الكشف عن أسماء لاعبي الزمالك المصابين بفيروس كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد وإنتر ميلان

منذ أقل من ساعتين

موعد الإعلان عن نتيجة عينة كورونا النهائية للاعبي الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - 6 حالات كورونا في الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - وفاة أسطورة كرة القدم «مارادونا»

منذ ساعة و نصف

ذا صن تفجر مفاجأة جديدة بشأن محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

بعد نتيجة فحص كورونا.. الأهلي يتحرك لخوض مرانه في التتش

منذ أقل من ساعة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يستبعد نجميه في الموسم المقبل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - إصابة 3 من نجوم الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتحرك للتعاقد مع نجم الإسماعيلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

عاجل - إصابة 3 من نجوم الأهلي بفيروس كورونا

06:20 م

الأهلي يستبعد نجميه في الموسم المقبل

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»