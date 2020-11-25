فريق عمل مسلسل "سكن البنات" يحتفلون بعيد ميلاد شيما الحاج

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
احتفل فريق عمل مسلسل "سكن البنات" بعيد ميلاد شيما الحاج وذلك في كواليس عمل المسلسل وشاركت "الحاج" كولليس اليوم عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقالت "الحاج" معبرة عن سعادتها "أطيب وأحن وأجدع الشخصيات أستاذة وفاء عامر دا غير إنها ملكة في التمثيل وبنتعلم منها كلنا".

وأضافت: مش هنكر إني فرحت من قلبي بس الي فرحني بحق إني كنت على يقين السنة الي فاتت في نفس اليوم ان السنه الي بعدها هتبقى بفضل الله وبعد صبر إني هكون في مكان انا بحب اكون فيه والحمد لله حصل وشكرا للكرو الجامد كل كرو مسلسل البنات من أصغرهم لأكبرهم عيد ميلادي من كواليس مسلسل سكن_البنات وفاء_عامر
شيماء_يونس".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شيما الحلج الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل - 6 حالات كورونا في الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يتحرك للتعاقد مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد نتيجة فحص كورونا.. الأهلي يتحرك لخوض مرانه في التتش

منذ أقل من ساعة

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة 3 من نجوم الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - وفاة أسطورة كرة القدم «مارادونا»

منذ ساعة و نصف

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ ساعة و 9 دقيقة

صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد وإنتر ميلان

منذ أقل من ساعتين

ذا صن تفجر مفاجأة جديدة بشأن محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

موعد الإعلان عن نتيجة عينة كورونا النهائية للاعبي الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - الكشف عن أسماء لاعبي الزمالك المصابين بفيروس كورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستبعد نجميه في الموسم المقبل

منذ نصف ساعة

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ماذا قالت روجينا لـ"شيماء سيف" في عيد ميلادها

روجينا تهنئ شيماء سيف بذكرى ميلادها

٩ معلومات عن آيتن عامر في عيد ميلادها

"حبك بيوجع قلبي".. رجاء الجداوي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها على طريقتها الخاصة (صور)

على طريقة فدوى.. روجينا لـ "وفاء عامر" في عيد ميلادها: "بحبك يا عمري"

نهال عنبر تهنئ صديقاتها بعيد ميلادها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

عاجل - إصابة 3 من نجوم الأهلي بفيروس كورونا

06:20 م

الأهلي يستبعد نجميه في الموسم المقبل

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»